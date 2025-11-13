Kojima bringt Death Stranding zu Disney+

Die apokalyptische Welt von „Death Stranding“ wird 2027 in einem ganz anderen Licht erscheinen. Gemeinsam mit Disney+ arbeitet Hideo Kojima an einer handgezeichneten Anime-Serie, die eine frische Story im bekannten Universum erzählen soll.

Breaking News

An original animated series based on DEATH STRANDING has been officially announced!



"DEATH STRANDING ISOLATIONS (Working Title)"

Coming exclusively to Disney+ in 2027



Executive Producer: Hideo Kojima

Director: Takayuki Sano

Original Character Design: Ilya… pic.twitter.com/wG126AGcMX — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 13, 2025

Das Original, das seit 2019 über 20 Millionen Spieler in seinen Bann gezogen hat, erweitert die Franchise nun über den Gaming-Kosmos hinaus. Für Kojima ist es nicht nur eine kreative, sondern auch eine kulturelle Brücke.

Im Zentrum von „Death Stranding: Isolations“ Serie steht ein junges Duo, das in einer einsamen, postapokalyptischen Welt auf Sinnsuche geht. Das Studio hinter dem Projekt verspricht Produktion, die dem Geist und den Ideen des Videospiels folgt.

Einen genauen Releas-Termin gibt es bisher nicht, Fans müssen sich aber noch bis mindestens 2027 gedulden.