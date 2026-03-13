KPop Demon Hunters geht in die nächste Runde

„KPop Demon Hunters“ bekommt offiziell eine Fortsetzung. Die Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans kehren zurück und führen die Geschichte weiter.

IT'S OFFICIAL HUNTERS KPOP DEMON HUNTERS will return for a sequel written and directed by Maggie Kang and Chris Appelhans.



“I feel immense pride as a Korean filmmaker that the audience wants more from this Korean story and our Korean characters. There’s so much more to this… pic.twitter.com/QjxD9CV4Hw — Netflix (@netflix) March 12, 2026

Nach dem grossen Erfolg des ersten Films arbeitet Netflix erneut mit Sony Pictures Animation an dem Projekt. Der Animationsfilm entwickelte sich auf der Plattform zum meistgesehenen Titel und sorgte auch mit seinem Soundtrack für viel Aufmerksamkeit.

Bis Fans das Sequel zu sehen bekommen, dürfte es allerdings noch dauern. Das Projekt befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, und aufwendige Animationsproduktionen benötigen in der Regel mehrere Jahre. Parallel haben Kang und Appelhans einen mehrjährigen Vertrag mit Netflix geschlossen. Das deutet darauf hin, dass das „KPop Demon Hunters“-Universum künftig weiter ausgebaut werden könnte. Für Fans heisst das vorerst: Playlist starten und etwas Geduld mitbringen.