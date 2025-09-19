Kpop Demon Hunters geht schneller weiter, als gedacht

Laut einer Listung der Motion Picture Association erhält „Kpop Demon Hunters“ einen Kurzfilm, der die Dämonenjägerinnen näher beleuchten soll.

Im Mittelpunkt stehen dabei Zoey und Mira, deren Hintergrundgeschichten deutlich komplexer angelegt sind, als es der Hauptfilm zeigen konnte:

„Wir haben so viel für eine mögliche Hintergrundgeschichte vorbereitet. Natürlich bleiben viele Fragen offen, und einige Bereiche konnten wir nicht erkunden – schlicht, weil man in 85 Minuten nur eine begrenzte Geschichte erzählen kann. Kpop Demon Hunters war Rumis Geschichte. Für Zoey und Mira haben wir ebenfalls Geschichten entwickelt, die wir ursprünglich in den Film einbauen wollten, aber sie passten einfach nicht hinein. Es war nicht der richtige Rahmen für diese Geschichten“, erklärte die Filmemacherin gegenüber Variety.

Der Kurzfilm erhielt von der MPA ein „PG“-Rating für „einige Action-/Gewalt- und Gruselszenen“. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.