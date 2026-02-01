KPop Demon Hunters: Jetzt auch als High-End-Figuren

Fans von „Kpop Demon Hunters“ sollten jetzt genau hinschauen, denn die drei Dämonenjägerinnen wurden von Hot Toys richtig in Szene gesetzt.
【新製品発表】— ホットトイズジャパン (@hottoys_japan) January 29, 2026
【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ルミ
2027年2月発売予定！https://t.co/QbdC5d3jA9#ホットトイズ #KPOPガールズデーモンハンターズ #KPopDemonHunters #HUNTRIX@NetflixJP pic.twitter.com/BPOWkFy2H1
Hot Toys hat Sammelfiguren von Rumi, Mira und Zoey vorgestellt. Die Figuren sind mit allen Details ausgestattet, die das Herz von Film- und Popkultur-Fans höherschlagen lassen, was sich allerdings auch auf dem Preis auswirkt.
Die Figuren kosten zwischen 260 und 280 US-Dollar, wobei ein Modell leicht teurer ist, denn Rumi hat das Premium-Paket erhalten. Um die komplette Sammlung zu haben, müsst ihr also rund 800 Dollar einplanen.
Hot Toys hat sich bei der Ausstattung Mühe gegeben: Die Figuren tragen ihre „How It’s Done“-Outfits und kommen mit Schmuck, Waffen und kleinen Accessoires wie Tagebuch, Handys, Mikros und sogar Cup Noodles, quasi das Survival-Kit für Dämonenjägerinnen.
【新製品発表】— ホットトイズジャパン (@hottoys_japan) January 29, 2026
【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ミラ
2027年2月発売予定！https://t.co/sHQBoH1OP5#ホットトイズ #KPOPガールズデーモンハンターズ #KPopDemonHunters #HUNTRIX@NetflixJP pic.twitter.com/lexXdGEZxp
【新製品発表】— ホットトイズジャパン (@hottoys_japan) January 29, 2026
【テレビ・マスターピース】『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』1/6スケールフィギュア ゾーイ
2027年2月発売予定！https://t.co/8gN3caGcEV#ホットトイズ #KPOPガールズデーモンハンターズ #KPopDemonHunters #HUNTRIX@NetflixJP pic.twitter.com/QGT8ZhB5Df