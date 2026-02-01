KPop Demon Hunters: Jetzt auch als High-End-Figuren

Fans von „Kpop Demon Hunters“ sollten jetzt genau hinschauen, denn die drei Dämonenjägerinnen wurden von Hot Toys richtig in Szene gesetzt.

Hot Toys hat Sammelfiguren von Rumi, Mira und Zoey vorgestellt. Die Figuren sind mit allen Details ausgestattet, die das Herz von Film- und Popkultur-Fans höherschlagen lassen, was sich allerdings auch auf dem Preis auswirkt.

Die Figuren kosten zwischen 260 und 280 US-Dollar, wobei ein Modell leicht teurer ist, denn Rumi hat das Premium-Paket erhalten. Um die komplette Sammlung zu haben, müsst ihr also rund 800 Dollar einplanen.

Hot Toys hat sich bei der Ausstattung Mühe gegeben: Die Figuren tragen ihre „How It’s Done“-Outfits und kommen mit Schmuck, Waffen und kleinen Accessoires wie Tagebuch, Handys, Mikros und sogar Cup Noodles, quasi das Survival-Kit für Dämonenjägerinnen.