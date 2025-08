KPOP Demon Hunters: Das neue Netflix-Phänomen à la Squid Game

„KPOP Demon Hunters“ hat sich zu einem wahren Netflix-Phänomen entwickelt – vergleichbar mit Erfolgen wie „Squid Game“. Nun hat der Streamingriese ehrgeizige Pläne für die Marke enthüllt.

Laut Berichten steht der fiktiven Girlgroup Hunter/x eine glanzvolle Zukunft bevor: Netflix will die IP über mehrere Medien hinweg ausbauen – darunter Fortsetzungen, ein Live-Action-Remake und sogar ein Bühnenmusical.

„Der Film war von Anfang an ein phänomenaler Erfolg. Die Leidenschaft der Fans für den Film und seine Musik wird dafür sorgen, dass er noch lange im Gespräch bleibt“, so Netflix-Co-CEO Ted Sarandos.

Fest steht: Netflix ist mit „KPOP Demon Hunters“ noch lange nicht am Ende. Kein Wunder – seit dem Release am 20. Juni ist der Film der meistgesehene Original-Animationsfilm in der Geschichte der Plattform.