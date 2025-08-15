KPOP Demon Hunters auf dem Weg an die Spitze

„KPOP Demon Hunters“ bricht weiterhin Rekorde. Der Film hat sich auf Platz 2 der meistgesehenen Netflix-Titel aller Zeiten katapultiert – und damit den begehrten Goldstatus erreicht.

HUNTR/X und die Saja Boys liefern einen Hit nach dem anderen. Mit inzwischen über 185 Millionen Aufrufen ist „KPOP Demon Hunters“ nur noch einen Schritt davon entfernt, die Netflix-Charts anzuführen. Der einzige Titel davor: „Red Notice“ aus dem Jahr 2021.

Der Überraschungserfolg von Sony Animation begeistert nicht nur mit packender Story und Action, sondern auch mit einem Soundtrack, der derzeit ebenfalls die Charts erobert.

Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt: