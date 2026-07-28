Kultfigur Carrie kurz vor Comeback

Ein erster Trailer liefert einen Vorgeschmack auf die neue Adaption von „Carrie“. Die kommende Serie verbindet psychologischen Horror mit übernatürlicher Spannung und interpretiert Stephen Kings Klassiker auf ihre eigene Weise.

Mit der neuen Carrie-Serie bringt Mike Flanagan den Horror-Klassiker von Stephen King erneut auf den Bildschirm. Den ersten Teaser präsentierte der Regisseur persönlich auf der San Diego Comic-Con. Statt die bekannte Geschichte einfach neu zu erzählen, setzt die Serie auf einen frischen Blickwinkel und rückt die emotionalen Konflikte der Figuren stärker in den Mittelpunkt. Der Trailer zeigt den belastenden Schulalltag der Hauptfigur und deutet zugleich die übernatürlichen Ereignisse an, die sich zunehmend zuspitzen.

Die Serie startet am 7. Oktober exklusiv bei Prime Video.