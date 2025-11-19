Labubu erobert Hollywood

Die schrulligen Plüschfiguren namens „Labubu“ könnten bald über die grosse Leinwand hüpfen. Berichten zufolge plant Sony, den aus China stammenden Hype in Form eines Films in die Kinos zu bringen.

Die bunten, flauschigen Figuren sind längst mehr als nur Sammlerobjekte – sie haben sich zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. Schöpfer ist der in Hongkong geborene Künstler Kasing Lung. 2019 gingen seine Figuren bei Pop Mart in Blind Boxes in den Verkauf.

Sony möchte offenbar vom grossen „Labubu“-Erfolg profitieren und arbeitet an einem Film, der sich derzeit noch in den Anfängen befindet. Erfolge wie „The Lego Movie“ oder „Barbie“ haben in der Vergangenheit aber bereits gezeigt, dass Spielwaren grosses Potenzial für Kassenschlager haben – zumal der Fantasie in Geschichten rund um die Figuren kaum Grenzen gesetzt sind.