Lara Croft packt wieder die Rucksäcke

Am 11. Dezember startet bei Netflix ein neues Abenteuer für Lara Croft: „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ geht in die zweite Runde. Der neue Trailer bietet knapp zwei Minuten voller Action, Spannung und bietet zusammen mit einem frischen Poster einen weiteren Einblick in das Setting, auf das Fans sich freuen können.

Netflix hat damit einen ersten Vorgeschmack auf die zweite und zugleich letzte Staffel der animierten Serie geliefert. Die Adaption der beliebten Videospielreihe zeigt Lara gemeinsam mit ihrer Freundin Sam Nishimura auf der Jagd nach antiken Relikten in Afrika.

In der offiziellen Beschreibung heisst es:

„Als die Abenteurerin Lara Croft eine Spur gestohlener afrikanischer Orisha-Masken entdeckt, tut sie sich mit ihrer besten Freundin Sam zusammen, um die wertvollen Artefakte wiederzufinden. Laras neues spannendes Abenteuer führt sie rund um den Globus, während sie immer tiefer in die verborgenen Geheimnisse der Orisha-Geschichte eintaucht und den Machenschaften einer gefährlichen und geheimnisvollen Milliardärin ausweicht, die die Masken für sich selbst haben will. Dabei entdeckt sie, dass diese Relikte dunkle Geheimnisse und eine Kraft bergen, die sich jeder Logik entzieht. Eine Macht, die tatsächlich göttlich sein könnte.“