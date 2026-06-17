LEGO bringt KPop Demon Hunters ins Regal

LEGO erweitert sein „Kpop Demon Hunters“-Repertoire um ein neues Set. Mit dem Bausatz „Der Tiger Derpy und die Elster Sussie“ (72537) lassen sich zwei bekannte Charaktere aus dem Netflix-Erfolg nachbauen und in Szene setzen.

Das Modell besteht aus 825 Teilen und richtet sich an Kinder ab neun Jahren sowie an Sammler und Filmfans.

Derpy und Sussie sind dabei nicht nur reine Ausstellungsstücke. Beide Figuren verfügen über bewegliche Elemente, darunter Kopf, Beine und Pfoten des Tigers sowie Hals und Füsse der Elster. Derpy kann mit zwei verschiedenen Gesichtsausdrücken dargestellt werden. Neben einem albernen Grinsen gibt es auch eine Variante mit einem Liebesbrief auf der Zunge. Mit aufgesetzter Elster misst das Modell rund 21 Zentimeter in der Höhe.

Das Set kostet 69,99 Euro und kann bereits vorbestellt werden. Versand ist voraussichtlich der 1. August 2026.