LEGO kündigt neues The Legend of Zelda-Set an

„The Legend of Zelda“-Fans werden in diesem Sommer von Nintendo verwöhnt. Das Unternehmen hat ein neues LEGO-Set angekündigt, das nicht nur eine, sondern gleich zwei Bauweisen ermöglicht.

The #LEGOTheLegendofZelda Great Deku Tree 2-in-1 Set is available Sept. 1, 2024. pic.twitter.com/bhEka3VfHb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 28, 2024

Nintendo und LEGO haben in den letzten Monaten intensiv zusammengearbeitet, um ein neues, umfangreiches LEGO-Set für Fans zu entwickeln. Das „LEGO 77092 Great Deku Tree 2-in-1-Set“ ermöglicht es, den grossen Deku-Baum aus den Spielen „Ocarina of Time“ und „Breath of the Wild“ nachzubauen – wahlweise mit rosa Frühlingsblüten oder saftig grünen Blättern. Ergänzend dazu enthält das Set zwei passende Figuren-Sets, die das Spielerlebnis komplettieren.

Das „LEGO 77092 Great Deku Tree 2-in-1-Set“ soll am 1. September 2024 auf den Markt kommen.