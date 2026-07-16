LEGO Star Wars: The Mandalorian bekommt weitere Chance

Din Djarin und Grogu kehren im September zurück

News Jasmin Peukert

Nach dem verhaltenen Kinoerfolg von „The Mandalorian and Grogu“ setzt Disney auf ein neues Abenteuer im beliebten LEGO-Stil und bringt Din Djarin und Grogu schon bald zurück zu Disney Plus.

Disney blickt bereits auf das nächste Kapitel der beiden Fanlieblinge. Das Animations-Special „LEGO Star Wars: The Mandalorian“ startet am 2. September 2026 exklusiv bei Disney+ und erzählt die Abenteuer des Kopfgeldjägers und seines kleinen, machtsensitiven Begleiters im typischen LEGO-Look weiter. Die Mischung aus Humor, Action und zahlreichen Anspielungen hat sich über die Jahre als fester Bestandteil des Star-Wars-Kosmos etabliert und spricht Fans aller Altersklassen an.

Die Ankündigung folgt kurz nach der Bekanntgabe der Heimkino-Veröffentlichung von „The Mandalorian and Grogu“. Das dürfte kein Zufall sein: Der Film blieb hinter den Erwartungen zurück und entwickelte sich in den USA zum bislang schwächsten Kinoergebnis der Star-Wars-Reihe.

Quelle: x.com
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