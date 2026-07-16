LEGO Star Wars: The Mandalorian bekommt weitere Chance

Nach dem verhaltenen Kinoerfolg von „The Mandalorian and Grogu“ setzt Disney auf ein neues Abenteuer im beliebten LEGO-Stil und bringt Din Djarin und Grogu schon bald zurück zu Disney Plus.

Two unlikely heroes click together.



LEGO Star Wars: The Mandalorian, an all-new special, streams September 2 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7DrquqOCLe — Star Wars (@starwars) July 14, 2026

Disney blickt bereits auf das nächste Kapitel der beiden Fanlieblinge. Das Animations-Special „LEGO Star Wars: The Mandalorian“ startet am 2. September 2026 exklusiv bei Disney+ und erzählt die Abenteuer des Kopfgeldjägers und seines kleinen, machtsensitiven Begleiters im typischen LEGO-Look weiter. Die Mischung aus Humor, Action und zahlreichen Anspielungen hat sich über die Jahre als fester Bestandteil des Star-Wars-Kosmos etabliert und spricht Fans aller Altersklassen an.

Die Ankündigung folgt kurz nach der Bekanntgabe der Heimkino-Veröffentlichung von „The Mandalorian and Grogu“. Das dürfte kein Zufall sein: Der Film blieb hinter den Erwartungen zurück und entwickelte sich in den USA zum bislang schwächsten Kinoergebnis der Star-Wars-Reihe.