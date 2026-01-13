LEGO trifft PokÃ©mon: Die Kultmonster werden baubar

LEGO trifft auf â€žPokÃ©monâ€œ â€“ und bald kÃ¶nnt ihr einige der bekanntesten Taschenmonster Stein fÃ¼r Stein selbst bauen.

Willkommen in der Welt von PokÃ©mon LEGO! Bist du bereit, sie dir alle zu schnappen und zusammenzubauen? pic.twitter.com/QQwIz4zdMW â€” PokÃ©mon Deutschland (@PokemonDEU) January 12, 2026

Ab dem 27. Februar 2026 erscheinen drei offizielle â€žPokÃ©monâ€œ-Sets, die insgesamt fÃ¼nf ikonische Figuren in unterschiedlichen GrÃ¶ssen abbilden. Mit dabei sind Evoli sowie die finalen Kanto-Starterentwicklungen Bisaflor, Glurak und Turtok. Alle Modelle setzen auf bewegliche Elemente, liebevolle Details und sogenannte â€žEaster Eggsâ€œ, die laut LEGO wÃ¤hrend des Bauens entdeckt werden kÃ¶nnen.

GÃ¼nstig sind die Sets nicht: Die Preise reichen von rund 60 bis 650 Euro. DafÃ¼r bieten sie je nach Modell zwischen etwa 600 und 6.800 Teile â€“ und damit reichlich Bauzeit plus eine ordentliche Portion Nostalgie.

Vorbestellungen sind bereits mÃ¶glich. Begleitet wird der Release von einer digitalen Schnitzeljagd, bei der Fans reale Preise gewinnen kÃ¶nnen.