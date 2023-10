Letzter Trailer zu Attack on Titan steckt voller Emotionen

Der Anime-Hit „Attack on Titan“ wird im November mit einer 85-minütigen Episode zu Ende gehen. Ein letzter Trailer steigert noch einmal die Vorfreude der Fans.

Der letzte Trailer zu „Attack on Titan Final Season“ verspricht nicht nur Action, sondern auch emotionale Höhepunkte, bevor die Anime-Serie die 10-jährige Laufzeit am 4. November 2023 beendet. In der Synopsis heisst es: