Letzter Trailer zu Stranger Things

Das Finale von „Stranger Things“ steht bereits in den Startlöchern. Netflix hat den letzten Trailer veröffentlicht und signalisiert: Der Abschluss der Serie wird grösser gedacht als ein klassisches Serienende.

Im Mittelpunkt steht die Gruppe kurz vor der finalen Konfrontation mit Vecna. Sein Plan: die menschliche Realität mit dem Abyss zu verschmelzen – einer verzerrten Parallelwelt jenseits des Upside Down. Um das zu verhindern, setzt das Team um Eleven auf einen riskanten Vorstoss, bei dem alles auf dem Spiel steht.

Die finale Episode trägt den Titel „The Rightside Up“ und erscheint am 31. Dezember 2025. Mit einer Laufzeit von rund zwei Stunden bewegt sich das Serienfinale klar auf Kinofilm-Niveau.