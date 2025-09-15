Liam Hemsworth als Geralt von Riva: Erster Blick auf die neue Staffel

Geralt von Riva kehrt bald auf die Bildschirme zurück, dieses Mal allerdings nicht mit Henry Cavill, sondern mit Liam Hemsworth, der neuerdings in die Rolle des legendären Monsterjägers schlüpft.

Netflix hat den ersten Teaser zur vierten Staffel von „The Witcher“ veröffentlicht. Diese Staffel markiert die erste, in der Hemsworth die Rolle des weisshaarigen Hexers verkörpert. In der Vergangenheit hagelte es aufgrund des Wechsels ordentlich Kritik – wie die Staffel am Ende wirklich ankommen wird, bleibt abzuwarten.

Die vierte Staffel, die gleichzeitig die vorletzte der Serie sein wird, soll am 30. Oktober 2025 Premiere feiern. In der offiziellen Synopsis von Netflix heisst es: