Lilo & Stitch bekommt eine Fortsetzung spendiert

Trotz mancher Fehltritte landen Disneys Realverfilmungen immer wieder echte Volltreffer – so auch bei „Lilo & Stitch“. Kein Wunder also, dass jetzt ein zweiter Film offiziell angekündigt wurde.

Disney möchte an den Erfolg der Realverfilmung anknüpfen und hat nun offiziell eine Fortsetzung der Neuinterpretation des Klassikers von 2002 angekündigt. Konkrete Details zu Cast oder Handlung gibt es bislang nicht. Möglich wäre jedoch eine inhaltliche Anlehnung an „Lilo & Stitch 2 – Stitch völlig abgedreht“ aus dem Jahr 2005.

Disney beschreibt Letzteres wie folgt:

„Eure Lieblingsfiguren kehren zurück in dieser herzerwärmenden Komödie über Freundschaft und Familie – selbst wenn Welten zwischen ihnen liegen. Noch bevor die anderen 625 Experimente in Hawaii landen, lebt Stitch das gute Leben: Er hilft Lilo sogar, in die Fussstapfen ihrer Mutter zu treten, während sie sich auf den grossen Hula-Wettbewerb vorbereitet. Doch als Stitch eine Fehlfunktion hat, gerät ihre perfekte Welt aus den Fugen. Jetzt liegt es an Lilo, Nani, Jumba und einer gehörigen Portion ‚Ohana‘, ihren lustigen kleinen Freund zu retten.“