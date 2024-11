Lilo & Stitch: Chaos am Strand

Mit dem Zeichentrickklassiker aus dem Jahr 2002 hat Disney eine grosse Welle der Begeisterung für „Lilo & Stich“ losgetreten. Nun hat das Unternehmen einen ersten Teaser-Trailer zum Live-Action-Remake enthüllt.

Stitch kehrt zurück – diesmal als CGI-Figur – und sorgt im offiziellen Teaser für Chaos an einem Strand. Die Geschichte erzählt von der besonderen Verbindung zwischen der einsamen Lilo und dem auf Zerstörung programmierten Alien Stitch, die gemeinsam ihre zerrüttete Familie wieder vereinen.

Regie führt Dean Fleischer Camp, während Newcomerin Maia Kealoha als Lilo debütiert. Chris Sanders übernimmt erneut seine ikonische Rolle als Stimme von Stitch.

Das Remake, das am 23. Mai 2025 in die Kinos kommen soll, reiht sich in Disneys erfolgreiche Live-Action-Adaptionen wie beispielsweise „Der König der Löwen“, „Die Schöne und das Biest“, „Aladdin“ sowie „Arielle, die Meerjungfrau“ ein und will die Magie des Originals einer neuen Generation näherbringen.