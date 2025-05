Lilo & Stitch: Disney denkt über Sequel nach

Nicht jede Live-Action-Adaption von Disney wird zum Erfolg. Zuletzt musste der Konzern mit Projekten wie „Schneewittchen“ Verluste hinnehmen. Doch „Lilo & Stitch“ ist ein echter Überraschungserfolg. Erste Pläne für mögliche Fortsetzungen sind bereits in Arbeit.

„Lilo & Stitch“ erwies sich als echter Überraschungshit für Disney. Trotz starker Konkurrenz durch Filme wie Mission: Impossible – The Final Reckoning prognostizierten Experten bereits vorm Kino-Start ein Einspielergebnis von rund 150 Millionen US-Dollar am Startwochenende in den USA und Kanada.

Dank der starken Fanbasis zeigt sich Disney optimistisch – so sehr, dass konkrete Pläne für Sequels bereits auf dem Tisch liegen. Co-Vorsitzender Alan Bergman betont, dass sich das Franchise hervorragend für weitere Filme eigne.

In der offiziellen Synopsis heisst es: