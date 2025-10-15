Doch keine Live-Action-Version von Kpop Demon Hunters

„Kpop Demon Hunters“ gehört zu den erfolgreichsten Animationsfilmen auf Netflix. Kein Wunder, dass das Universum mit weiteren Projekten erweitert wird, eine Live-Action-Version scheint nun aber doch wegzufallen.

Nachdem die Gerüchteküche einiges zur Zukunft von „Kpop Demon Hunters“ hergab und dort auch eine Live-Action-Version Thema war, stellte Schöpferin Maggie Kang jetzt in einem BBC-Interview klar: Eine Realverfilmung ihres K-Pop-Dämonenabenteuers kommt für sie nicht infrage. Der Grund sei ganz einfach. Die Animation sei das Herzstück und erlaube den perfekten Mix aus Comedy, Musik und Action. Im echten Leben würde das „zu geerdet“ wirken.

Eine Fortsetzung ist wiederum bereits in Planung. Dieses Mal soll der Fokus mehr auf den Nebencharakteren Zoey und Mira liegen. Fans können sich also wohl auf weitere Geschichten, guten Beats und ordentlich Dämonen-Action freuen