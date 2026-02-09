Made in Abyss kommt 2026 zurück

Ein kurzer Teaser, viele bekannte Namen und ein klarer Fahrplan: Made in Abyss geht als Anime-Filmreihe in die nächste Runde.

Die Kultserie bekommt eine neue Trilogie spendiert, die direkt an die zweite Staffel anschliessen soll. Der erste Teil mit dem Namen „Abyss: Awakening Mystery“ soll im Herbst 2026 erscheinen.

Der neue Film setzt die Geschichte nach The Golden City of the Scorching Sun (2022) fort. Das Animationsstudio Kinema Citrus übernimmt erneut die Umsetzung. Auch Regisseur Masayuki Kojima und Drehbuchautor Hideyuki Kurata sind wieder an Bord, ebenso die Charakterdesigner Kazuchika Kise und Yuka Kuroda. Für den Soundtrack kehrt Kevin Penkin zurück – seine atmosphärische Musik gilt als prägendes Element der Reihe.