Malcolm mittendrin in Kürze mit neuem Chaos zurück

Nach rund 20 Jahren meldet sich die Kultfamilie aus „Malcolm mittendrin“ zurück und das Chaos scheint geblieben zu sein.

Hulu hat einen Trailer zur Revival-Serie „Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer“ veröffentlicht. Vier neue Episoden starten am 10. April und bringen viele bekannte Gesichter zurück, darunter Frankie Muniz als Malcolm sowie Bryan Cranston und Jane Kaczmarek als Hal und Lois. Der Teaser zeigt: Die Familie ist noch immer ein Garant für Streit, absurde Ideen und beliebter Situationskomik.

Die Handlung setzt Jahre nach dem Serienende an. Malcolm versucht inzwischen, Abstand zu seinem turbulenten Elternhaus zu halten, inklusive eigener Tochter. Doch als Hal und Lois ihn zu einem Fest einladen, wird er wieder mitten ins Familienchaos gezogen. Der Trailer deutet an: Alte Dynamiken sterben nicht, sie bekommen höchstens neue Auslöser.