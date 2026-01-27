Mamoru Hosodas Scarlet bald im Kino

Ein neuer IMAX-Trailer zu „Scarlet“ bringt Bewegung in die Anime-Szene.

Mamoru Hosoda und Sony Pictures haben einen neuen Trailer zu „Scarlet“ veröffentlicht. Der Film wird in ausgewählten IMAX-Kinos gezeigt und verspricht emotionale Momente und Hosodas typische Mischung aus Fantasie und Charakterdrama.

Im Zentrum steht Scarlet, eine junge Prinzessin, die den Mord an ihrem Vater nicht rächen kann und daraufhin im „Land der Toten“ erwacht. Dort gilt eine simple, aber unangenehme Regel: Unerledigte Rache hat Konsequenzen. Gelingt es Scarlet nicht, ihren Feind zu besiegen und einen Ort namens „The Endless Place“ zu erreichen, droht ihr das vollständige Verschwinden.

„Scarlet“ feiert hierzulande am 26. Februar Kino-Premiere.