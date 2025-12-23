Marvel enthüllt Teaser-Trailer zu Avengers: Doomsday

Marvel hat einen ersten Teaser zu „Avengers: Doomsday“ veröffentlicht – ein Werk von den Russo-Brüdern.

Im Mittelpunkt des Videos steht Steve Rogers und Marvel bestätigt damit erstmals offiziell: Chris Evans kehrt ins MCU zurück. Er ist verheiratet und hat ein Baby – sein Rückzug aus dem Leben als Superheld scheint also kein Übergang, sondern ein Abschluss gewesen zu sein. Umso spannender ist nun die Frage, wie er wieder in den Konflikt gezogen wird.

Regie führen Joe und Anthony Russo, die nach „Avengers: Endgame“ wieder vollständig ins MCU einsteigen. „Doomsday“ dient zugleich als Vorbereitung für „Avengers: Secret Wars“, das nächste grosse Crossover.

„Avengers: Doomsday“ feiert voraussichtlich am 16. Dezember 2026 Kino-Premiere.