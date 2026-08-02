Marvel-Serie von Disney+ gestrichen

Eine überraschende Kehrtwende bei Marvel: „Wonder Man“ wird nun doch nach der ersten Staffel eingestellt.

Eine Fortsetzung war eigentlich bereits angekündigt, doch „Wonder Man“ mit Yahya Abdul-Mateen II als Simon Williams und Ben Kingsley als Trevor Slattery wird laut Berichten nicht fortgesetzt. Ein Autorenteam für eine zweite Staffel soll nie zusammengestellt worden sein und die Writer bereits an anderen Projekten arbeiten.

Die erste Staffel erhielt überwiegend positive Kritiken. Auf Rotten Tomatoes erreichte die Serie bei den Kritikern eine Bewertung von 91 Prozent, ausserdem wurde Abdul-Mateen II für seine Rolle mit einer Emmy-Nominierung bedacht. Bei den Streaming-Zahlen konnte „Wonder Man“ jedoch nicht mit anderen Marvel-Produktionen mithalten. In den Nielsen-Charts tauchte die Serie nur kurz auf und erreichte Platz acht der meistgesehenen Streaming-Originals, bevor sie wieder aus der Liste verschwand.

Dass Marvel überhaupt eine zweite Staffel plante, war eher ungewöhnlich, da viele Disney Plus-Serien des Studios als Einzelprojekte angelegt sind. Die überraschende Absage dürfte bei einigen Fans dennoch für Enttäuschung sorgen.