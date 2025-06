Marvel zaubert weiteren Film aus dem Ärmel

Marvel hatte in der Vergangenheit angekündigt, künftig stärker auf Qualität, statt Quantität zu setzen – doch das Jahr 2028 scheint dennoch ordentlich vollgepackt zu werden. Nun wurde ein weiterer Film in Aussicht gestellt.

Kürzlich gab Marvel Studios bekannt, dass am 15. Dezember 2028 ein bislang unbetitelter Film erscheinen soll. Damit wäre es der vierte Kinofilm des Studios in diesem Jahr – nach bereits geplanten Releases im Februar, Mai und November 2028.

In den Jahren 2026 und 2027 hingegen fährt Marvel das Kinoprogramm deutlich zurück. „Nach The Fantastic Four: First Steps“ (geplant für Juli 2026) wurden bislang nur wenige weitere Titel offiziell angekündigt: „Spider-Man: Brand New Day“, „Avengers: Doomsday“ und „Avengers: Secret Wars“.