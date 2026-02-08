Masters of the Universe bald im Kino

Die Welt von Eternia war noch nie logisch und genau diese Seite soll der kommende Film zeigen. Regisseur Travis Knight setzt bei „Masters of the Universe“ gezielt auf Selbstironie statt falschen Ernstes.

Die wichtigste Botschaft zuerst: Masters of the Universe will nicht so tun, als wäre ein Muskelheld im Fellhöschen vollkommen normal. Im Interview mit dem Empire Magazine macht Regisseur Travis Knight klar, dass die „inhärente Albernheit“ des Stoffes kein Problem, sondern ein Werkzeug ist. Sie wird bewusst ins Drehbuch eingebaut, um Figuren, Namen und Motive für ein heutiges Publikum nachvollziehbar zu machen. Kurz gesagt: Der Film weiss, wie schräg sein Universum ist und steht dazu.

Das ist auch nötig. „He-Man“ begann in den 1980ern als Spielzeugreihe und wurde über Cartoons und Comics zur Popkultur-Ikone. Für viele von euch ist das Nostalgie, für andere Neuland. Der neue Film schlägt deshalb eine Brücke: Teile der Handlung spielen auf der modernen Erde, andere im Fantasy-Reich Eternia. Ein klassischer Fish-out-of-Water-Ansatz, der Einsteigern Orientierung gibt, ohne Fans vor den Kopf zu stossen.