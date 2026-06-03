Masters of the Universe: Clip zeigt Skeletor in Bestform

Nur wenige Stunden vor dem Kinostart gewährt ein neuer Clip aus „Masters of the Universe“ einen weiteren Vorgeschmack auf das Fantasy-Abenteuer. Im Mittelpunkt stehen Jared Leto als Skeletor und Alison Brie als Evil-Lyn.

Exclusive clip of Skeletor and Evil-Lyn in the new ‘MASTERS OF THE UNIVERSE’ movie.



In theaters on June 5. pic.twitter.com/rVy3LzOXrD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 1, 2026

Die Szene zeigt ein herrlich überzogenes Wortgefecht zwischen Skeletor und Evil-Lyn. Anstatt ausschliesslich als bedrohlicher Gegenspieler aufzutreten, präsentiert sich Skeletor überraschend theatralisch, selbstironisch und mit einer guten Portion Humor. Dieser Mix aus Fantasy, exzentrischen Figuren und bewusst überzeichnetem Schauspiel erinnert stark an den Charme der Kultserie aus den 1980er-Jahren.

Im Film kehrt Prinz Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, nach 15 Jahren nach Eternia zurück. Dort findet er eine Welt vor, die unter Skeletors Herrschaft leidet. Gemeinsam mit Teela und Duncan, besser bekannt als Man-At-Arms, stellt er sich seinem Schicksal und nimmt schliesslich die Rolle von He-Man an.

Ob der Film den Kultstatus der Marke erfolgreich auf die grosse Leinwand überträgt, zeigt sich ab dem 4. Juni 2026 in den Schweizer Kinos.