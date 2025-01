MAYLA präsentiert Ringkollektion inspiriert von Spy x Family

Die Anime-Serie „Spy x Family“ begeistert Fans weltweit und sorgt weiterhin für grosses Aufsehen. Viele Unternehmen lassen sich von der beliebten Marke inspirieren – so auch das japanische Unternehmen MAYLA, das eine exklusive Ringkollektion präsentiert.

In einer neuen Kollaboration mit „Spy x Family“ stellt MAYLA eine Kollektion von insgesamt elf verschiedenen Ringen vor, die in zwei Sets erhältlich sind. Jedes Design ist liebevoll an die Charaktere und Geschichten der Anime-Serie angelehnt. Die Kollektion umfasst Ringe, die von der Schuluniform, Chimera, Anya, Stella, Loid und weiteren Elementen aus der Serie inspiriert sind – für Fans jeden Alters ist etwas dabei.

Die mit Spannung erwartete dritte Staffel von „Spy x Family“ soll voraussichtlich im Oktober 2025 erscheinen.