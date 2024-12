Der Meisterdieb kehrt in LUPIN THE IIIRD THE MOVIE

Die Kultfigur „Lupin“ begeistert seit über 100 Jahren Fans weltweit und ist aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Nun präsentiert Toho Next mit einem Teaser-Trailer den kommenden Anime-Spielfilm „LUPIN THE IIIRD THE MOVIE“.

„Ihr kennt den wahren Lupin III noch nicht“, heisst es vielversprechend im Trailer. Fans dürfen sich offenbar auf ein neues, legendäres Abenteuer des Meisterdiebs freuen.

Unter der Regie von Takeshi Koike und produziert vom renommierten Studio Telecom Animation Film bringt der Film bekannte Charaktere zurück. Zum Ensemble gehören „Lupin III“ (gesprochen von Kanichi Kurita), Daisuke Jigen (Akio Otsuka), Goemon Ishikawa (Daisuke Namikawa), Fujiko Mine (Miyuki Sawashiro) und Inspektor Zenigata (Koichi Yamadera).

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch die Premiere ist für 2025 geplant. Fans können sich schon jetzt auf einen weiteren spannenden Meilenstein in der Geschichte von „Lupin III“ freuen.