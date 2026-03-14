Miley Cyrus wieder in ihrer ikonischen Rolle als Hannah Montana

20 Jahre nach dem Start der Kultserie schlüpft Miley Cyrus erneut in ihre Rolle als „Hannah Montana“ und sorgt damit für eine ordentliche Portion Nostalgie.

Happy Hannah-versary! The Hannah Montana 20th Anniversary special premieres March 24 on Disney+. #HannahMontana20 pic.twitter.com/u0CkpF4bTJ — Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2026

Zum Jubiläum bringt Disney+ ein Special rund um die Serie auf die Plattform. Der Trailer zeigt ein emotionales Wiedersehen mit bekannten Sets, Interviews und bislang unveröffentlichtem Archivmaterial. Premiere ist am 24. März, exakt 20 Jahre nach der ersten Ausstrahlung auf dem Disney Channel.

„Hannah Montana“ lief von 2006 bis 2011 über vier Staffeln und erzählt die Geschichte der Teenagerin Miley Stewart, die heimlich ein Doppelleben als Popstar führt. Die Mischung aus Schulalltag und Superstar-Status traf damals den Nerv vieler junger Zuschauer und entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil der Popkultur.