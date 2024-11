Milla Jovovich will sich tödlichen Zombies stellen

Milla Jovovich will sich nach der Kult-Filmreihe „Resident Evil“ erneut tödlichen Monstern stellen. Sie sowie Betty Gabriel werden bei „Twilight of the Dead“ die Hauptrollen übernehmen.

Der kommende Film wird als siebter und letzter Teil von George A. Romeros „Living Dead“-Reihe unter der Regie von Brad Anderson realisiert. Die Produktion startet voraussichtlich im Frühjahr. Für die Spezialeffekte zeichnet Greg Nicotero verantwortlich, bekannt für seine Arbeiten an „The Walking Dead“ und Romeros „Day of the Dead“. Die Story bleibt vorerst geheim, doch Anderson plant eine fesselnde Mischung aus Horror und Herzschmerz, inspiriert von der emotionalen Tiefe in Filmen wie „The Road“ und „I Am Legend“: