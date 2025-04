Millie Bobby Brown kehrt als Enola Holmes zurück

Millie Bobby Brown ermittelt bald wieder in „Enola Holmes 3“ – das hat Netflix nun offiziell bestätigt. Der Streaming-Gigant hat zudem erste Details zur Fortsetzung enthüllt.

In ihrem dritten Abenteuer schlüpft Brown erneut in die Rolle der cleveren jüngeren Schwester von Sherlock Holmes. Diesmal führt sie ihr Weg nach Malta – ein Ort, „wo persönliche und berufliche Träume in einem Fall aufeinanderprallen, der verworrener und tückischer ist als alle, denen sie bisher begegnet ist.“.

Die Besetzung umfasst ausser Millie auch Louis Partridge als Tewkesbury, Himesh Patel als Dr. John Watson und weitere. Auch Henry Cavill kehrt in seine Rolle zurück.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für „Enola Holmes 3“ steht bislang noch aus.