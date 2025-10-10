Minecraft 2 kommt 2027 ins Kino

„Minecraft 2“ kommt 2027 – der Kult aus Klötzchen kehrt zurück. Der Blockbuster geht in die nächste Runde: 2027 soll die Fortsetzung von „Minecraft“ in die Kinos kommen. Fans dürfen sich also wieder auf episches Crafting auf der grossen Leinwand freuen.
Building terrain. See you in theaters July 23 2027. #Minecraft pic.twitter.com/9myRslRG4c— A Minecraft Movie (@AMinecraftMovie) October 9, 2025
Warner Bros. hat den zweiten Teil offiziell angekündigt: „Minecraft 2“ startet am 23. Juli 2027. Noch hält sich das Studio mit Details zurück, doch eine gute Nachricht steht fest: Regisseur Jared Hess und Co-Autor Chris Galletta sind wieder an Bord. Die Handlung soll direkt an die Abspannszene des ersten Films anknüpfen.
Gerüchte besagen, dass diesmal Steve (Jack Black) und Alex, die zweite spielbare Figur aus dem Game, im Mittelpunkt stehen. Konkrete Informationen zur Story liegen laut Warner jedoch weiterhin „tief in der Mine“.
Bis weitere Details ans Licht kommen, bleibt nur eines sicher: „Minecraft“ ist längst mehr als nur ein Spiel – es ist Popkultur aus Pixeln.