Minecraft-Film geht in die nächste Runde

Die Welt von „Minecraft“ kehrt auf die grosse Leinwand zurück: Warner Bros. hat jetzt den offiziellen Titel der Fortsetzung bekannt gegeben.

Der Nachfolger von „A Minecraft Movie“ trägt den Namen „A Minecraft Movie: Squared“. Regisseur Jared Hess übernimmt erneut die Inszenierung. Auch Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry, Jennifer Coolidge und Kirsten Dunst stehen wieder auf der Besetzungsliste. Inhaltliche Details hält das Studio bislang jedoch noch geheim – Fans müssen sich also weiterhin mit Spekulationen begnügen.

Der erste Film entwickelte sich im vergangenen Jahr zu einer der erfolgreichsten Videospielverfilmungen und erreichte insbesondere ein junges Publikum, das mit Gaming, Creator-Kultur und Plattformen wie YouTube aufgewachsen ist. Der Erfolg zeigt, welchen Stellenwert etablierte Gaming-Marken inzwischen in der Popkultur einnehmen.

„A Minecraft Movie: Squared“ soll am 23. Juli 2027 weltweit in den Kinos starten.