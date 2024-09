Minecraft: Teaser-Trailer zum Film mit Starbesetzung

„Minecraft“ gehört zu den beliebtesten Spielen der Welt. Kein Wunder, so bietet das Game schier unendliche Möglichkeiten und versprüht mit dem Klötzchen-Design seinen eigenen Charme. Warner Bros. möchte mit einem Film an den Erfolg anschliessen und hat nun einen ersten Trailer veröffentlicht.

Warner Bros. hat den ersten Teaser-Trailer für den lang erwarteten „Minecraft“-Film veröffentlicht, der mit einer Starbesetzung wie Jason Momoa, Jack Black und anderen aufwartet. Unter der Regie von Jared Hess adaptiert der Film das beliebte Sandbox-Spiel von Mojang, das keine inhärente Geschichte hat.

Seit der Ankündigung des Films vor mehreren Jahren waren Fans neugierig, wie die Filmemacher dies handhaben würden, da „Minecraft“ ein Spiel mit offenem Ende ist. Der Trailer gibt einen Einblick in ihre Herangehensweise.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„Willkommen in der Welt von Minecraft, wo Kreativität nicht nur beim Basteln hilft, sondern überlebenswichtig ist! Vier Aussenseiter - Garrett „The Garbage Man“ Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) und Dawn (Brooks) - haben mit ganz normalen Problemen zu kämpfen, als sie plötzlich durch ein mysteriöses Portal in die Oberwelt gezogen werden: ein bizarres, kubisches Wunderland, das von der Fantasie lebt. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen sie diese Welt meistern (und sie auch vor bösen Dingen wie Piglins und Zombies schützen), während sie sich mit einem unerwarteten, erfahrenen Handwerker, Steve (Black), auf eine magische Suche begeben. Ihr gemeinsames Abenteuer wird alle fünf dazu herausfordern, mutig zu sein und sich wieder auf die Qualitäten zu besinnen, die jeden von ihnen einzigartig kreativ machen ... genau die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in der realen Welt zu gedeihen.“