Moana kehrt zurück: Neuer Trailer zeigt alte Bekannte

Mit dem finalen Trailer zu „Vaiana“ gewährt Disney einen ausführlichen Einblick in die kommende Live-Action-Adaption des beliebten Animationsfilms.

Weniger als zehn Jahre nach dem Erfolg des Originals bringt Disney damit die nächste Neuinterpretation eines modernen Klassikers auf die grosse Leinwand. Catherine Laga'aia schlüpft in die Rolle von Vaiana, während Dwayne Johnson erneut als Halbgott Maui zu sehen ist. Der Trailer zeigt zudem die Rückkehr einiger bekannter Elemente: Neben der schillernden Riesenkrabbe Tamatoa sind auch Te Fiti, Mauis tierische Verwandlungen und seine lebenden Tattoos wieder mit dabei. Ebenso feiern Heihei und Pua ihr Comeback.

Die Reihe der Disney-Live-Action-Verfilmungen setzt sich damit fort. Während einige Fans die Neuauflagen begeistert verfolgen und andere weiterhin das Original bevorzugen, dürfte „Vaiana“ dank der anhaltenden Beliebtheit der Geschichte auf grosses Interesse stossen. Ob die Neuinterpretation den Charme des Animationsfilms einfangen kann, zeigt sich ab dem 9. Juli, wenn Vaiana erneut in See sticht – diesmal in Realfilm-Optik.