Moana kommt im Sommer zurück – und Maui gleich mit

Der Ozean ruft: Disney präsentiert den ersten echten Vorgeschmack auf die Realverfilmung von „Vaiana“, inklusive Dwayne Johnson als Maui.

Der neue Trailer zieht klare Linien zum Animationsfilm und zeigt, wohin die Reise geht: eine Mischung aus vertrauter Nostalgie und modernen Blockbuster-Vibes. Zu sehen sind ikonische Momente wie Vaianas erstes Treffen mit Maui, Gramma Talas Tanz und aufwendig inszenierte CGI-Sequenzen, etwa Mauis vielfältige Verwandlungen.

Regie führt Thomas Kail, unterstützt von einem Produzententeam um Dwayne Johnson und Lin-Manuel Miranda. Miranda komponiert gemeinsam mit Mark Mancina und Opetaia Foa‘i neue Songs für die Neuinterpretation. Auli’i Cravalho, die ursprüngliche „Vaiana“-Stimme, wirkt als Executive Producerin mit. In der Hauptrolle ist Newcomerin Catherine Lagaʻaia zu sehen, dazu spielen John Tui, Frankie Adams und Rena Owen weitere Schlüsselrollen.

Der Kinostart ist aktuell für den 9. Juli 2026 geplant.