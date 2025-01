Monster und Meerwesen: The Witcher stellt sich neuen Herausforderungen

Die Marke „The Witcher“ hat vor allem durch die erfolgreiche Spielreihe weltweit Aufmerksamkeit erregt und dafür gesorgt, dass eine riesige Fan-Community entstand. Auch die Netflix-Serie konnte Erfolge verbuchen. Nun will Netflix an den Erfolg anschliessen und präsentiert bald einen neuen animierten Film. Passend dazu wurde ein frischer Trailer veröffentlicht.

„In dieser düsteren, animierten Fantasy-Geschichte treffen Menschen, Monster und Meerwesen aufeinander“, beschreibt Netflix den kommenden Film, der am 11. Februar 2025 seine Premiere feiern wird.

Der Film trägt den Titel „The Witcher: Sirens of the Deep“ und basiert auf der Kurzgeschichte „Ein kleines Opfer“ von Andrzej Sapkowski. Die Handlung folgt dem Hexer Geralt von Riva, der in einem Küstendorf eine Serie mysteriöser Angriffe untersuchen soll. Dabei wird er in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Meermenschen hineingezogen.