Mortal Kombat 2: Das Turnier beginnt

Blut, Fäuste, Fatalities: Der neue Trailer zu „Mortal Kombat II“ macht schnell klar, wohin die Reise geht. Zurück zu den Wurzeln der Games und direkt hinein ins eigentliche Turnier.

Warner Bros. setzt in der Fortsetzung stärker auf die klassische Vorlage. Reiche werden nicht mit Armeen erobert, sondern im streng geregelten Martial-Arts-Turnier entschieden, ein Konzept, das Fans seit den 90ern begleitet. Im Mittelpunkt steht diesmal Johnny Cage, gespielt von Karl Urban: ein abgehalfterter Actionstar, der eher widerwillig von Raiden und Sonya Blade für den Kampf rekrutiert wird. Der Trailer zeigt ihn als Fremdkörper im tödlichen Wettbewerb – mit Humor, aber ohne Klamauk.

Unterm Strich verspricht der Trailer weniger Experimente, mehr Turnierfokus und klarere Regeln. Wer Wert auf Nähe zur Spielereihe legt, dürfte hier auf seine Kosten kommen. „Mortal Kombat II“ soll am 7. Mai 2026 Kinopremiere feiern.