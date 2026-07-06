Muhammad-Ali-Serie startet im Winter 2026

Die Boxlegende Muhammad Ali kehrt zurück. Prime Video hat einen ersten Teaser zur neuen Miniserie „The Greatest“ veröffentlicht und zugleich den Starttermin bekannt gegeben.

Die achtteilige Produktion erzählt das Leben von Muhammad Ali, von seinen Erfolgen im Boxring bis hin zu seinem Einsatz als Bürgerrechtler. Besonders bemerkenswert: Es handelt sich um die erste offiziell autorisierte Serienproduktion über den Ausnahmesportler. In der Hauptrolle ist Jaalen Best zu sehen, während Michael B. Jordan das Projekt als Executive Producer hinter den Kulissen mit begleitet.

Die Premiere ist für den 4. November 2026 geplant. Vorgestellt wurde das Projekt beim Essence Festival of Culture, wo Showrunner Ben Watkins gemeinsam mit Teilen des Casts erste Einblicke gab. Laut Prime Video soll „The Greatest“ nicht nur Alis sportliche Karriere, sondern auch die prägenden persönlichen und gesellschaftlichen Momente seines Lebens beleuchten.