Die Mumie kehrt zum 4. Mal zurück

Ein neues Wüstenabenteuer nimmt Gestalt an und ihr könnt euch auf fast alle vertrauten Gesichter aus der „Die Mumie“-Reihe freuen.

Die Mumie erwacht erneut, und Universal holt für das nächste Kapitel ein besonders bekanntes Mitglied der Originalcrew zurück: John Hannah schlüpft wieder in die Rolle des charmant-chaotischen Jonathan Carnahan. Damit erhält das Comeback von Brendan Fraser und Rachel Weisz einen deutlichen Nostalgie-Schub, der viele von euch wahrscheinlich direkt in die Abenteuerfilme der frühen 2000er zurückbeamt. Das Kult-Trio ist offiziell wieder vereint.

Hinter der Kamera übernimmt das Regieduo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, besser bekannt als Radio Silence. Die beiden haben bereits Reihen wie „Scream“ modernisiert und gelten als Team, das klassischen Stoff mit einem zeitgemässen Twist versieht. Ob ihnen das auch bei „Die Mumie“ gelingt, zeigt sich voraussichtlich Mitte Mai 2028, wenn der neue Teil in die Kinos kommt.