My Adventures with Superman: Neues Intro für Staffel 3

Ein neues Opening von „My Adventures with Superman“ liefert euch kurz vor dem Start der neuen Staffel einen ziemlich klaren Vorgeschmack darauf, wie sich die Geschichte weiterentwickelt.

Im Zentrum bleibt weiterhin Clark Kent, der gemeinsam mit Lois Lane und Jimmy Olsen seinen Weg als angehender Held und Reporter geht. Die Serie führt dabei ihre Mischung aus Alltagsmomenten und Superhelden-Action konsequent fort, während neue Figuren das bestehende Gefüge spürbar verändern. Besonders Kara wirkt hier weniger wie ein einmaliger Auftritt und mehr wie ein fester Bestandteil des Teams.

Die neuen Folgen starten am 13. Juni im Toonami-Block auf Adult Swim, bevor sie am nächsten Tag bei HBO Max im Stream verfügbar sind. Damit ist klar: Die nächste Runde im „Superman“-Universum steht unmittelbar bevor und sie deutet darauf hin, dass es um mehr geht als nur ein kurzes Zwischenkapitel.