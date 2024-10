My Hero Academia endet 2025

Die beliebte Anime-Serie „My Hero Academia“ kommt zum Ende. Nachdem der Manga abgeschlossen ist, wird die achte Staffel das Finale voraussichtlich 2025 einläuten.

Die aktuelle siebte Staffel endet bereits am 12. Oktober mit einem Event auf YouTube, bei dem vermutlich weitere Ankündigungen gemacht werden. Fans müssen aber nicht traurig sein, denn der Film „My Hero Academia: You're Next“ feiert in Kürze Kino-Premiere. Eine Möglichkeit, um die Zeit bis zur finalen Staffel zu überbrücken.

„My Hero Academia“ (jap. „Boku no Hīrō Akademia“) ist eine seit 2014 erscheinende Manga-Serie von Kōhei Horikoshi. Sie gehört den Genres Shōnen, Drama und Action an und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Die Serie hat mehrere Spin-offs sowie eine Anime-Adaption erhalten.