Neue Naruto-Folgen erscheinen noch in diesem Fiskaljahr

Bereits seit 1999 unterhält die Marke „Naruto“ Fans weltweit als Manga-Reihe und Anime-Serie. Bald soll diese neue Folgen erhalten und TV Tokio hat dazu ein paar Informationen veröffentlicht.

Ursprünglich sollten die neuen Folgen bereits am 3. September 2023 zum 20. Jubiläum ausgestrahlt werden, die Veröffentlichung wurde allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben, um die Qualität zu verbessern. Ein konkreter Starttermin ist noch nicht bekannt, die Ausstrahlung soll aber noch im laufenden Fiskaljahr, also bis März 2025 erfolgen, während „Boruto: Naruto Next Generations“ pausiert.

Die erste „Naruto“-Serie entdeckte im Jahr 2002 das Licht der Welt: Die Marke hat eine riesige Fan-Community, Fan-Cafés und ist in mehreren Themenparks vertreten.