Naruto im Kino: Weltweite Suche nach den Ninja-Stars startet

„Naruto“ bekommt eine Realverfilmung und nun beginnt die Suche nach den Gesichtern hinter Team 7.

Die Produktion des Live-Action-Films zu „Naruto“ startet ein weltweites Casting für die drei Hauptrollen: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha und Sakura Haruno. Regisseur Destin Daniel Cretton schreibt dazu auf Instagram:

„Die Geschichten von Kishimoto-sensei haben Generationen von Fans auf der ganzen Welt inspiriert, und es ist mir eine Ehre, seine Welt und seine Figuren zum ersten Mal als Realfilm auf die grosse Leinwand zu bringen. Ich freue mich riesig darauf, diese weltweite Casting-Suche für unser Team 7 zu starten und das unglaubliche Universum von NARUTO zum Leben zu erwecken.“

„Naruto“ zählt seit Jahren zu den bekanntesten Manga- und Anime-Marken der Welt. Entsprechend gross dürfte die Aufmerksamkeit beim Casting sein – schliesslich sollen die neuen Darsteller die beliebten Figuren auf der grossen Leinwand zum Leben erwecken und den Grundstein für ein gelungenes Filmprojekt legen.