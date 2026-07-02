Netflix belebt Wonka neu

Mehr als 50 Jahre nach dem Filmklassiker, kehrt die Stimme von Gene Wilder für eine Show rund um das „Wonka“-Universum überraschend zurück.

Netflix erweitert das „Wonka“-Universum um eine Wettbewerbsshow namens „Wonka's The Golden Ticket“. Diese startet am 23. September und lässt zwölf Gewinner eines Goldenen Tickets in verschiedenen Herausforderungen gegeneinander antreten. Besonderes Highlight: Gene Wilders markante Stimme wurde mithilfe der KI-Technologie von ElevenLabs neu erschaffen und begleitet die Teilnehmer durch die Show.

Die neun Folgen orientieren sich an „Charlie und die Schokoladenfabrik“. Ob am Ende tatsächlich ein lebenslanger Vorrat Schokolade wartet, bleibt allerdings ein Geheimnis – ein bisschen „Wonka“-Magie muss schliesslich bleiben.