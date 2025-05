Netflix enthüllt Trailer zu Lost in Starlight

Südkoreanische Animationen erfreuen sich wachsender Beliebtheit – nun hat Netflix mit einem Teaser-Trailer den kommenden Film „Lost in Starlight“ vorgestellt.

In der offiziellen Beschreibung heisst es: „Wenn ein Astronaut die Erde verlässt, um zum Mars zu reisen, trennt der unendliche Weltraum ein unglückliches Liebespaar – in dieser animierten Romanze, die durch das All führt.“

Zwar handelt es sich bei „Lost in Starlight“ streng genommen nicht um einen klassischen Anime, da dieser Begriff traditionell japanischen Produktionen vorbehalten ist, doch Stil und Inszenierung stehen ihren Vorbildern in nichts nach: vom Charakterdesign bis zu den detailreichen Hintergründen.

„Lost in Starlight“ startet am 30. Mai 2025 bei Netflix.