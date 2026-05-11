Netflix erzählt One Piece neu

Netflix bringt die Strohhut-Piraten zurück, dieses Mal mit moderner Optik, längeren Episoden und einem erfahrenen Studio im Hintergrund.

Where it all began: East Blue.



Produced by WIT STUDIO, THE ONE PIECE sets sail in February 2027. All 7 episodes dropping at once, only on Netflix. pic.twitter.com/Wkf019Z2X6 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) May 5, 2026

Seit dem Start im Sommer 1997 gehört „One Piece“ fest zur Anime-Welt. Mit „The One Piece“ erhält die Reihe nun 2027 ein Remake, das die Geschichte rund um Ruffy noch einmal neu erzählt.

Die erste Staffel umfasst sieben Folgen und adaptiert die ersten 50 Manga-Kapitel rund um Ruffys frühe Abenteuer. Auffällig dabei: Die Episoden sollen jeweils mehr als 40 Minuten lang sein – deutlich länger als beim Original-Anime. Hinter dem Projekt steht Wit Studio, das bereits an bekannten Produktionen wie „Attack on Titan“ und „Spy x Family“ gearbeitet hat.

Alle sieben Folgen erscheinen im Februar 2027 direkt zum Start auf Netflix.