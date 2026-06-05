Netflix macht Schluss mit Devil May Cry

Die Dämonenjagd geht weiter, doch Netflix hat nun auch das Ende von „Devil May Cry“ offiziell besiegelt.

Fans von Dante dürfen sich über eine dritte Staffel freuen. Gleichzeitig steht fest: Sie wird den Abschluss der Geschichte bilden. Mit der Entscheidung bleibt Netflix dem ursprünglichen Konzept treu, das von Anfang an als dreiteilige Erzählung angelegt war.

Showrunner Adi Shankar beschreibt das Projekt als eine Filmtrilogie im Serienformat. Gemeinsam bilden die drei Staffeln die sogenannte „Force Edge Saga“. Wer die Episodentitel aufmerksam verfolgt hat, konnte die zugrunde liegende Struktur offenbar schon früh erkennen.

Die von Studio Mir produzierte Serie basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom. Im Mittelpunkt steht Dämonenjäger Dante, der zwischen der Menschen- und Dämonenwelt gerät und dabei ungewollt zum Schlüssel für das Schicksal beider Reiche wird.